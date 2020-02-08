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Лепа получил две желтые карточки всего за 15 минут после начала матча – к удалению привела симуляция

21:58 43 Читати українською
Лепа получил две желтые карточки всего за 15 минут после начала матча – к удалению привела симуляция
Дмитрий Лепа (справа) / фото с открытых источников

Украинский полузащитник Осиека Дмитрий Лепа значительно усложнил задачу своей команде в матче 21-го тура чемпионата Хорватии против Запрешича (1:1).

Украинец появился на поле в стартовом составе хозяев, но уже на 16-й минуте был вынужден отправиться в подтрибунное помещение.

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Дело в том, что 31-летний хавбек получил две желтые карточки. Первую Дмитрий увидел перед собой уже на 2-й минуте встречи, а вторую – на 16-й. Интересно, что к удалению привела симуляция. Полузащитник пытался обманом заработать пенальти, но арбитр не купился на его хитрость.

К слову, в нынешнем сезоне Лепа сыграл за Осиек 16 матчей в чемпионате Хорватии, в которых забил два гола. Команда украинца сейчас занимает третье место в турнирной таблице, претендуя на вторую строчку, которое дает право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

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