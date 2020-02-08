Лепа получил две желтые карточки всего за 15 минут после начала матча – к удалению привела симуляция

Украинский полузащитник Осиека Дмитрий Лепа значительно усложнил задачу своей команде в матче 21-го тура чемпионата Хорватии против Запрешича (1:1).

Украинец появился на поле в стартовом составе хозяев, но уже на 16-й минуте был вынужден отправиться в подтрибунное помещение.

Малиновский забил роскошный гол за Аталанту – видео шедевра украинца

Дело в том, что 31-летний хавбек получил две желтые карточки. Первую Дмитрий увидел перед собой уже на 2-й минуте встречи, а вторую – на 16-й. Интересно, что к удалению привела симуляция. Полузащитник пытался обманом заработать пенальти, но арбитр не купился на его хитрость.

К слову, в нынешнем сезоне Лепа сыграл за Осиек 16 матчей в чемпионате Хорватии, в которых забил два гола. Команда украинца сейчас занимает третье место в турнирной таблице, претендуя на вторую строчку, которое дает право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

Фаворов забил первый гол в Венгрии, Петряк получил травму, Фехервар преследует Ференцварош Реброва