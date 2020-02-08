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Фаворов забил дебютный гол в Венгрии, Петряк получил травму, Фехервар преследует Ференцварош Реброва

20:18 9 Читати українською
Фаворов забил дебютный гол в Венгрии, Петряк получил травму, Фехервар преследует Ференцварош Реброва
Иван Петряк получил травму / ФК Фехервар

В поединках 20-го тура чемпионата Венгрии украинские игроки были далеко не последними действующими лицами. О победных мячах и травмах украинцев читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Венгрии, 20 тур

Кишварда – Капошвар – 5:3

Голы: Мельник, 34, Тишлер, 60, 64, 82, Виана, 74 – Гегедош, 30, Надь, 50, Фодор, 71

Фехервар – Мезекевешд – 2:1

Голы: Ходжич, 17, Ури, 37 – Берец, 16

Пакш – Академия Пушкаша – 0:2

Голы: Фаворов, 11, Кнежевич, 90

Удаления: Кенивеш, 38, Беде, 39

Настоящая перестрелка вышла в поединке Кишварда – Капошвар. В старте гостей вышел Андрей Якимив, а у хозяев – Богдан Мельник. Именно он на 34-й минуте сравнял счет в поединке, забив первый гол своей команды. Во втором тайме форвард Кишварда Патрик Тишлер оформил хет-трик, а еще один гол в свой актив записал Виана. Капошвар ответил лишь двумя точными ударами. 5:3 – победа хозяев, за которых на последние минуты игры вышел еще и Роман Карасюк. Якимив был заменен на 66-й минуте. Благодаря этой победе Кишварда отдалилась от зоны вылета, а вот Капошвар продолжает замыкать турнирную таблицу.

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Поединок Фехервар – Мезекевешд ознаменовался украинским противостоянием Ивана Петряка и Андрея Нестерова. Гости быстро открыли счет, но еще в первом тайме пропустили дважды. Петряк из-за повреждения покинул поле на 44-й минуте, а Нестеров отыграл весь поединок. Второй тайм встречи обошелся без забитых мячей – на последних минутах Мезекевешд все же сравнял счет, но взятие ворот было отменено. Фехервар набрал 40 очков и остается главным преследователем Ференцвароша, у которого на 3 балла больше и 2 игры в запасе. Мезекевешд имеет 35 пунктов.

Горячим на события выдался поединок Пакш – Академия Пушкаша. Артем Фаворов забил дебютный гол в чемпионате уже на 11-й минуте игры, а еще в первом тайме хозяева остались вдевятером, получив две красные карточки за неспортивное поведение. В конце первого тайма Фаворов был заменен. Казалось, матч так и завершится, но на последних минутах гости забили второй. 2:0 – Академия Пушкаша продолжает погоню за тройкой лидеров.

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