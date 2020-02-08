Льопа отримав дві жовті картки вже через 15 хвилин після початку гри – до вилучення призвела симуляція

Український півзахисник Осієка Дмитро Льопа значно ускладнив завдання своїй команді в матчі 21-го туру чемпіонату Хорватії проти Запрешіча (1:1).

Українець з'явився на полі у стартовому складі господарів, але вже на 16-й хвилині був змушений вирушити у підтрибунне приміщення.

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Річ у тім, що 31-річний хавбек отримав дві жовті картки. Першу Дмитро побачив перед собою вже на 2-й хвилині зустрічі, а другу – на 16-й. Цікаво, що до вилучення призвела симуляція. Півзахисник намагався обманом заробити пенальті, але арбітр не купився на його хитрість.

До слова, у нинішньому сезоні Льопа зіграв за Осієк 16 матчів у чемпіонаті Хорватії, в яких забив два голи. Команда українця наразі посідає третє місце в турнірній таблиці, претендуючи на другу сходинку, яка дає право зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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