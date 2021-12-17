"К сожалению, с фартом Минай так и не подружился. На мой взгляд, мы не досчитались 6-7 очков, речь идет о двух поединках с Колосом, Мариуполем, Ингульцем.

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Уверен, что навсегда запомню матчи с ковалёвцами. Ведь в Ужгороде, выигрывая 1:0, пропустили на шестой компенсированной минуте, а в Ковалёвке, при счете 1:0 в нашу пользу, не реализовали три голевых момента и на последних минутах поединка были жестоко наказаны, позволив хозяевам забить дважды.

Да и в поединке с Динамо, проигрывая 0:1, Михаил Месхи в компенсированное время промахнулся с позиции, с которой не забить очень сложно. Думаю, что если бы не отдали в Ковалёвке 12 декабря выигранный матч, то обошлось бы без отставки", – признался Леонов в интервью meta-ratings.

Напомним, 54-летний специалист возглавил команду в октябре, заменив на посту Василия Кобина. Под руководством Леонова команда провела 9 матчей, из которых 4 завершились мировыми, а еще 5 – поражениями.

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