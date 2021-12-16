"ФК Минай искренне благодарит за работу Игоря Леонова. Считаем, что команда во главе с ним демонстрировала хороший футбол и только доля невезения привела к отсутствию побед и большему количеству очков за этот период.

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У руководства клуба нет претензий к работе тренера и именно такого результата. Но нынешняя турнирная ситуация требует соответствующих мер по улучшению ситуации", – говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. После 18-ти туров УПЛ Минай расположился в зоне вылета на 15-й строчке.

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