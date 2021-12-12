К матчу Колос подходил в статусе фаворита – ковалёвцы победили в двух подряд матчах, тогда как Минай не знал вкус побед с июля, когда неожиданно победил Александрию. Впрочем, именно закарпатцы активно начали и забили на 11 минуте – Месхи прорвался правым флангом и прострелил в центр, а Вишневский выскочил между защитниками и точно пробил в ближний угол.

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Колос имел хорошую возможность отыграться до перерыва – Диего черпачком закинул на Золотова на левом фланге, а тот классным навесом нашел голову Лысенко. Впрочем, форвард пробил прямо во вратаря, так что на перерыв команду пошли с преимуществом Миная.

Во втором тайме наставники выпустили звездных нападающих: Селезнёв сменил Вишневского у Миная, а у Колоса Нуриев вышел вместо Лысенко. Интересно, что до этого и Селезнев, и Нуриев защищали цвета Колоса и Миная соответственно. Игра пошла менее острой, ковалёвцы больше держали мяч, но в атаку шли не спеша.

Ближе к концу игры Коваленко мог удвоить свое преимущество – Волынец отбил ногой удар. Концовка игры была за Минаем, который более остро атаковал, тогда как Колос почти не подходил к воротам Пенькова. Впрочем, в последние минуты перевернули игру с ног на голову. Сначала Кныш сыграл рукой в ​​штрафной и привез пенальти – Милько реализовал пенальти и сравнял счет.

А через минуту Пеньков ошибся на выходе после подачи Нуриева со штрафного, а Черноморец головой принес победу кузнецам. У Мякушко был шанс забить со штрафного, но Волынец все же справился с его ударом и позволил Колосу завершить год на мажорной ноте.

Таким образом, ковалёвцы набрали 24 очка и поднялись на 8 место, а Минай с 10 пунктами остался пятнадцатым.

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