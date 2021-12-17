"На жаль, із фартом Минай так і не потоваришував. На мій погляд, ми не дорахувалися 6-7 очок, йдеться про два поєдинки з Колосом, Маріуполем, Інгульцем.

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Упевнений, що назавжди запам'ятаю матчі із ковалівцями. Адже в Ужгороді, виграючи 1:0, пропустили на шостій компенсованій хвилині, а в Ковалівці, за рахунку 1:0 на нашу користь, не реалізували три гольові моменти і на останніх хвилинах поєдинку були жорстоко покарані, дозволивши господарям забити двічі.

Та й у поєдинку з Динамо, програючи 0:1, Михайло Месхі у компенсований час схибив з позиції, з якої не забити дуже складно. Думаю, що якби не віддали у Ковалівці 12 грудня виграний матч, то обійшлося б без відставки", – зізнався Леонов у інтерв'ю meta-ratings.

Нагадаємо, 54-річний фахівець очолив команду у жовтні, замінивши на посту Василя Кобіна. Під керівництвом Леонова команда провела 9 матчів, з яких 4 завершились мировими, а ще 5 – поразками.

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