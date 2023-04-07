"В Англии эксперты пишут, что Мудрик не готов к требованиям АПЛ.

Мудрик – второй худший новичок Челси: приговор украинцу от прессы и намек на летний уход

Мне кажется, он не готов и к нашему чемпионату. Он же сборов не проходил! Странные есть в Англии люди", – сказал Леоненко в своем Telegram-канале.

Напомним, Мудрик обошелся Челси в 100 млн евро, однако пока никак не может выстрелить в лондонской команде – в 8 поединках он отметился лишь 1 ассистом. Уже в субботу, 8 апреля, украинец сможет улучшить свою статистику в матче 30-го тура АПЛ против Вулверхэмптона.

К слову, Челси после 29-ти туров идет в турнирной таблице на одиннадцатой строчке, набрав 39 очков. Выводить "синих" из кризиса будет Фрэнк Лэмпард, которого накануне назначили главным тренером лондонцев до конца сезона.

Мудрика обижают в Челси, сенсационная замена Ротаню, которого постоянно выгоняют, Ребров и Лига чемпионов