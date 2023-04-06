Мудрик – второй худший новичок Челси: приговор украинцу от прессы и намек на летний уход
Вингер сборной Украины Михаил Мудрик все никак не может найти места в лондонском Челси.
Известное издание Goal составило рейтинг трансфером "синих" в сезоне 2022/23. Лучшим признали подписание Энцо Фернандеса. А вот Мудрик оказался на предпоследней строчке. Худшим назвали только Пьер-Эмерика Обамеянга.
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Вот как журналисты описывают украинца: "В отличие от Фернандеса, первые три месяца Мудрика в Челси стали огромным разочарованием. "Синие" выиграли у Арсенала погоню за высоко оцененного украинца, но он выглядел, как рыба на суше, кроме обнадеживающего дебюта со скамейки запасных против Ливерпуля на Энфилде в феврале.
Мудрик еще не открыл счет своих голов за Челси, несмотря на то, что имел шансы. Он, похоже, физически не готов к требованиям АПЛ. Плохие выступления бывшего вингера донецкого Шахтера накануне лета уже становятся поводом для беспокойства для официальных лиц клуба, которые, вероятно, будут вносить серьезные изменения на поле и за его пределами".
Рейтинг Goal:
1. Энцо Фернандес;
2. Уэсли Фофана;
3. Жоау Фелиш;
4. Бенуа Бадиашиль;
5. Чезаре Казадеи;
6. Калиду Кулибали;
7. Рахим Стерлинг;
8. Нони Мадуэке;
9. Марк Кукурелья;
10. Денис Закария;
11. Керни Чуквуэмека;
12. Давид Фофана;
13. Габриэль Слонина;
14. Михаил Мудрик;
15. Пьер-Эмерик Обамеянг.
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