Известное издание Goal составило рейтинг трансфером "синих" в сезоне 2022/23. Лучшим признали подписание Энцо Фернандеса. А вот Мудрик оказался на предпоследней строчке. Худшим назвали только Пьер-Эмерика Обамеянга.

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Вот как журналисты описывают украинца: "В отличие от Фернандеса, первые три месяца Мудрика в Челси стали огромным разочарованием. "Синие" выиграли у Арсенала погоню за высоко оцененного украинца, но он выглядел, как рыба на суше, кроме обнадеживающего дебюта со скамейки запасных против Ливерпуля на Энфилде в феврале.

Мудрик еще не открыл счет своих голов за Челси, несмотря на то, что имел шансы. Он, похоже, физически не готов к требованиям АПЛ. Плохие выступления бывшего вингера донецкого Шахтера накануне лета уже становятся поводом для беспокойства для официальных лиц клуба, которые, вероятно, будут вносить серьезные изменения на поле и за его пределами".

Рейтинг Goal:

1. Энцо Фернандес;

2. Уэсли Фофана;

3. Жоау Фелиш;

4. Бенуа Бадиашиль;

5. Чезаре Казадеи;

6. Калиду Кулибали;

7. Рахим Стерлинг;

8. Нони Мадуэке;

9. Марк Кукурелья;

10. Денис Закария;

11. Керни Чуквуэмека;

12. Давид Фофана;

13. Габриэль Слонина;

14. Михаил Мудрик;

15. Пьер-Эмерик Обамеянг.

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