"В Англії експерти пишуть, що Мудрик не готовий до вимог АПЛ.

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Мені здається, він не готовий і до нашого чемпіонату. Він же зборів не проходив! Дивні є в Англії люди", – сказав Леоненко у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, Мудрик обійшовся Челсі у 100 млн євро, однак поки ніяк не може вистрілити у лондонській команді – у 8 поєдинках він відзначився лише 1 асистом. Вже у суботу, 8 квітня, українець зможе покращити свою статистику у матчі 30-го туру АПЛ проти Вулверхемптона.

До слова, Челсі після 29-ти турів йде у турнірній таблиці на одинадцятій сходинці, набравши 39 очок. Виводити "синіх" з кризи буде Френк Лемпард, якого напередодні призначили головним тренером лондонців до кінця сезону.

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