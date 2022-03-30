Бывший нападающий Динамо Виктор Леоненко отказался от своих представлений об отношениях с россиянами и белорусами.

"Конечно, это ненормально. Я один из многих, кто говорил, что россияне, украинцы, белорусы – один народ. Пока мы видим, что это совсем не так. Конечно, как и все, я считаю, что украинские люди гибнут. И не наши тоже гибнут.

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Я ездил к украинским солдатам, чтобы поддержать их, полдня ездил. Пока война серьезно мого дома не коснулась. А к бомбардировкам мы уже привыкли. Эта война разделила русских и украинцев", – заявил Леоненко в интервью Денисов Time.

Напомним, знаменитый нападающий родился и вырос в Тюмени, однако незадолго после развала СССР перебрался в киевское Динамо и решил выступать за сборную Украины.

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