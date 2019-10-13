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Леоненко признался, кто из тренеров сборной просил у него закурить

16:26 148 Читати українською
Леоненко признался, кто из тренеров сборной просил у него закурить
Виктор Леоненко / Фото из открытых источников

Экс-форвард киевского Динамо, а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко, поделился воспоминаниями о своих выступлениях за национальную сборную Украины.

"Ездил с Базилевичем в штаты (США – прим.). Считаю, он ничуть не слабее Лобановского. Реально великий. Это единственный главный тренер, который просил у меня закурить", – сказал Леоненко в передаче АUTO ГОЛ.

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Напомним, "правдоруб" Виктор Леоненко известен своими резкими высказываниями в отношении украинских клубов и игроков. Сегодня он работает экспертом в программе "Великий футбол" на телеканале Футбол 1.

Сборная Украины после победы над Литвой 2:0 готовится к предпоследнему поединку отбора Евро-2020, который завтра, 14 октября, состоится в Киеве на НСК Олимпийский. Соперником "сине-желтых" станет чемпион Европы и победитель Лиги наций – сборная Португалии.

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