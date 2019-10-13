Леоненко: В мои времена сборная Украины на***н не нужна была государству

Бывший форвард Динамо Виктор Леоненко вспомнил свои выступления за сборную Украины.

"Красная карточка в составе сборной Украины у меня одна. В принципе, ни за что. Я делал подкат, и не докатился даже, но мы играли до тех пор, пока нам не забьют два гола.

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Мы случайно забили первый гол и играли где-то 105-110 минут: первый пропустили и ждали, пока нам забьют второй.

Я особо по этому поводу не переживал, потому что в мои времена отношение к сборной было другим. Она на***н не нужна была государству", – рассказал Леоненко в передачеАUTO ГОЛ.

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