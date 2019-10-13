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Леоненко зізнався, хто з тренерів збірної просив у нього закурити

16:26 597 Читать на русском
Леоненко зізнався, хто з тренерів збірної просив у нього закурити
Віктор Леоненко / Фото з відкритих джерел

Екс-форвард київського Динамо, а нині футбольний експерт Віктор Леоненко, поділився спогадами про свої виступи за національну збірну України.

"Їздив з Базилевичем в штати (США – прим.). Вважаю, він анітрохи не слабший за Лобановського. Реально великий. Це єдиний головний тренер, який просив у мене закурити", – сказав Леоненко в передачі АUTO ГОЛ.

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Нагадаємо, "правдоруб" Віктор Леоненко відомий своїми різкими висловами щодо українських клубів та гравців. Сьогодні він працює експертом у програмі "Великий футбол" на телеканалі Футбол 1.

Збірна України після перемоги над Литвою 2:0 готується до передостаннього поєдинку відбору Євро-2020, який завтра, 14 жовтня, відбудеться у Києві на НСК Олімпійський. Суперником "синьо-жовтих" стане чемпіон Європи та переможець Ліги націй – збірна Португалії.

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Україна Україна Відеоновини Збірна України Віктор Леоненко Олег Базилевич
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