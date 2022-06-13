– Почему Вас уволили с каналов "Футбол"?

– Не то что я что-то не так сказал, ну я могу это повторить, что спортсмены ничего не решают, там один человек все решает. Так что здесь Денисов может даже думать по-своему, а я думаю, что все отлично знают, кто командует парадом. Вот и все. Ну, может, он искал повод, не знаю. Я, кстати, не обижаюсь на Денисова, здесь вообще проблем нет. Ну просто формулировка неправильная. Мог бы сказать, я пошел бы навстречу. А вышло, что я диверсант какой-то.

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– Возможно, стоял вопрос в зарплате?

– Это у него нужно спрашивать, тогда тем более можно было позвонить по телефону и все.

– Где Вам комфортнее работалось – на "плюсах" или канале "Футбол"?

– Одинаково везде, и на ICTV тоже. Я уже объяснял давно, что не зависит от меня, что я скажу. Зависит то, что показывают на футбольном поле. Если хорошие игры были когда-то, было комфортно. Некомфортно, когда плохие матчи, и разбирать по сути нечего. Тем более, у нас команды ранимые, президенты. Футбол – это моя территория. Это не территория Цыганыка и не территория Денисова, я играл в футбол, а они – нет. Мне нужно разбираться в футболе, а им задавать вопросы. Ведущим нужно задавать вопросы правильные, интересные, чтобы были рейтинги, если там кто-то за ними гоняется. А мне было реально везде удобно, – заявил Леоненко в интервью Центру новин.

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