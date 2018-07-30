Динамо определится с кандидатурой нападающего до среды, – СМИ

Селекционная служба "бело-синих" должна в ближайшее время определиться по кандидатуре нового нападающего для Динамо.

Селекционеры киевлян получили задание до среды определиться с кандидатурой форварда для Динамо, сообщает Sport Arena.

По информации источника, в шорт-лист Динамо попало четыре футболиста.

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Двое из них – Брайан Мансилья из аргентинского Расинга и Мигель Борха, который известен своими выступлениями за сборную Колумбии. Имена двух других пока не разглашают.

Слухи о возможном трансфере Мансильи в Динамо ходят давно и киевляне даже предлагали 4 млн долларов за футболиста, однако руководство Расинга отказало и заявило, что хочет получить за форварда 8 млн.

Что касается Борхи, то он успел поиграть за восемь клубов на протяжении карьеры. Наиболее именитым клубом был итальянский Ливорно. Его переход из Атлетико Насьональ в Палмейрас за почти 10 млн евро – один из самых дорогих переходов за всю историю бразильского футбола.

К слову, у Динамо после ухода Мбокани, Мораеса и Хлебаса осталось только два форварда – Назарий Русин и Артем Беседин.

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