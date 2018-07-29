Львов – Динамо: экс-рефери ФИФА указал на 2 серьезные ошибки арбитра

Экс-рефери ФИФА Сергей Шебек оценил работу главного арбитра матча Львов – Динамо Ярослава Козыка.

"Сразу замечу, что оба эпизода оказались очень сложными для судьи. Они состоялись при высокой динамике, поэтому ошибки Козыка можно понять.

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В частности, на 76-й минуте Аугусто получил желтую карточку за симуляцию, но по факту было нарушение правил со стороны Сидорчука. Здесь стоило назначать штрафной в сторону ворот Динамо. Подчеркиваю, штрафной, а не пенальти, ведь нарушение правил было до линии штрафной зоны.

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На 86-й минуте в моменте с падением Беседина также было непросто разобраться. Возможно, если бы в Украине действовала система VAR, то Ярослав Козык заметил бы, что защитник Львова невидимым на первый взгляд движением задел пяту Беседина. Артем успел пробросить себе мяч, продолжил движение, но сбился с ритма и зацепился ногой за свою же ногу. Арбитру показалось, что симуляция, а должен был быть пенальти в пользу Динамо", – цитирует Шебека ua-football.com.