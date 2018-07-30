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Леоненко: Динамо фактично грає вдесятьох, коли на полі є Бєсєдін

13:08 675 Читать на русском
Леоненко: Динамо фактично грає вдесятьох, коли на полі є Бєсєдін
Віктор Леоненко / Фото: канал Футбол 1

Колишній нападник київського Динамо та збірної України Віктор Леоненко прокоментував матч Львів – Динамо та розкритикував форварда "біло-синіх" Артема Бєсєдіна.

"Ви кажете про втому Динамо та про те, чому Циганков і Вербіч в другому таймі загубилися. Півзахисники втомлюються, тому що за м'яч не чіпляється нападник. Ось у чому справа. А нападник не тільки не чіпляється, але ще і не б'є.

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Виходить ситуація, коли півзахисник віддає пас вперед, а Бєсєдін не може за м'яч зачепитися, тому вони змушені додатково відпрацьовувати.

Хльобас і Дегтярьов не підійшли, але Бесєдін нічим не краще. Фактично Динамо грає вдесятьох, забивають і створюють моменти півзахисники.

Я б надав більше ігрового часу Русину", – розповів Леоненко в ефірі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, Динамо на останніх хвилинах вирвало перемогу у Львова. Переможний гол першим дотиком до м'яча забив Назарій Русин у компенсований до другого тайму час.

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Україна2 тур

Львів - Динамо: Субота 28 липня 2018

Львів
Матч завершено
0 : 1
Динамо
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Теги
Динамо Динамо Назарій Русин Назарій Русин Львів - Динамо Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін Віктор Леоненко
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