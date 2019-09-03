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Леоненко: Динамо – такая же команда, как Лугано и Мальме

06:30 128 Читати українською
Леоненко: Динамо – такая же команда, как Лугано и Мальме
Виктор Леоненко / Фото из открытых источников

Экс-нападающий Динамо, а ныне эксперт программы "Великий футбол" Виктор Леоненко оценил перспективы киевлян в Лиге Европы.

"Я считаю, что Динамо ничем не лучше за все эти клубы, которых никто и не видел. Если ты не сильнее, то ты и не фаворит на выход из группы. Здесь только остается гадание на кофейной гуще.

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Динамо не сильнее? Не сильнее. А какое место команда займет, тут уж как повезет. Все будут болеть за Шахтер, Динамо и Александрию в еврокубках, но я считаю, что если команда не сильнее, то она точно такая же, как Мальме и Лугано, которых никто не знает", – сказал Леоненко в эфире программы "Великий футбол".

По результатам жеребьевки ЛЕ Динамо попало в группу В, где соперниками киевлян будут Копенгаген, Мальме и Лугано.

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