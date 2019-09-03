Леоненко: Динамо – така ж команда, як Лугано і Мальме

Екс-нападник Динамо, а нині експерт програми "Великий футбол" Віктор Леоненко оцінив перспективи киян у Лізі Європи.

"Я вважаю, що Динамо нічим не краще за всі ці клуби, яких ніхто і не бачив. Якщо ти не сильніший, то ти і не фаворит на вихід з групи. Тут тільки залишається ворожіння на кавовій гущі.

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Динамо не сильніше? Не сильніше. А яке місце команда займе, тут вже як пощастить. Всі будуть вболівати за Шахтар, Динамо і Олександрію в єврокубках, але я вважаю, що якщо команда не сильніша, то вона точно така ж, як Мальме і Лугано, яких ніхто не знає", – сказав Леоненко в ефірі програми "Великий футбол".

За результатами жеребкування ЛЄ Динамо потрапило у групу В, де суперниками киян стануть Копенгаген, Мальме та Лугано.

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