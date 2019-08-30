Лига Европы 2019/20, жеребьевка группового турнира: Динамо и Александрия узнают соперников – онлайн-трансляция

Во время жеребьевки групп ЛЕ Динамо и Александрия получат своих соперников. Церемония состоится в Монако сегодня, 30 августа, в 14:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги Европы

Уже традиционно в одну группу не могут попасть команды из одной страны, а также разводят между собой украинские и российские клубы. УПЛ представляют лишь Александрия как бронзовый призер прошлого сезона и Динамо, вылетевшее из Лиги чемпионов после первого раунда квалификации. УЕФА распределил клубы по 4-х корзинах посева. Согласно клубным коэффициентам, киевляне попали в первую, Александрия – в четвертую. Отметим, что у Динамо – 6-й рейтинг среди всех 48-и участников ЛЕ 2019/20.

Лига чемпионов 2019/20 – результаты жеребьевки группового турнира

Корзина 1

Севилья, Арсенал, Порту, Рома, Манчестер Юнайтед, Динамо, Бешикташ, Базель, Спортинг Лисабон, ЦСКА Москва, Вольфсбург, Лацио.

Корзина 2

ПСВ, Краснодар, Селтик, Копенгаген, Брага, Гент, Борусия Менхенгладбах, Янг Бойз, Астана, Лудогорец, АПОЭЛ, Айнтрахт

Корзина 3

Сент-Этьен, Карабах, Фейенорд, Хетафе, Эспаньйол, Мальме, Партизан, Стандард, Вулверхэмптон, Ренн, Русенборг, Башакшехир

Корзина 4

АЗ, Витория Гимараєш, Трабзонспор, Олександрия, Дюделанж, ЛАСК, Вольфсберг, Слован Братислава, Лугано, Рейнджерс, Клуж, Ференцварош.