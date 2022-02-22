"Это яркий, но неинтересный мне персонаж. Кому-то он интересен. Он – настоящий специалист в футболе. Что касается его лингвистических навыков, то большей части публики они безразличны, и они не сильно парятся на этот счет.

"У Динамо уже есть договоренность с Ребровым", – Босянок

Он разговаривает, как и большинство его зрителей, которые за это Леоненко и любят", – цитирует Босянка Fan Day.

Леоненко защищал цвета киевского Динамо в 1992-1997 годах. Виктор известен своими скандальными высказываниями в программе Великий футбол.

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