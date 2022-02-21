"Кто заменит Луческу в Динамо? Мы можем размышлять сколько угодно, но с Ребровым уже есть договоренность. Я так чувствую.

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Интересно ли ему возвращаться? Вот в этом я не уверен. Только у Реброва и могут быть сомнения. Если не Ребров, то я давно говорил, что надо было предоставить шанс Вернидубу. Он явно пересидел у Зари. Я не раз говорил об этом еще до его отъезда. Мне кажется, что Вернидуб смог бы построить в Динамо очень интересную команду. Не потому, что он прогремел осенью прошлого года, а потому, что он еще тогда себя исчерпал в Заре", – цитирует Босянка Fan Day.

Напомним, действующий контракт 76-летнего Мирчи Луческу с Динамо рассчитан до лета 2024 года.

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