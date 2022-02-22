"Це яскравий, але нецікавий мені персонаж. Комусь він цікавий. Він – справжній фахівець у футболі. Що стосується його лінгвістичних навичок, то більшій частині публіки вони байдужі, і вони не сильно паряться з цього приводу.

"У Вердер я мав переходити разом з Максимовим": Леоненко пригадав, чому зірвався його трансфер у німецький клуб

Він розмовляє як і більшість його глядачів, котрі за це Леоненка і люблять", – цитує Босянка Fan Day.

Леоненко захищав кольори київського Динамо у 1992-1997 роках. Віктор відомий своїми скандальними висловлюваннями у програмі Великий футбол.

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