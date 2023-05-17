"Динамо с ним дважды стало чемпионом. Что тут говорить? Я до сих пор с ним на связи, желаю ему только самого лучшего. Ребров – очень хороший человек и хороший тренер.

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Рауль не принимал решений, но имел хороший взгляд на футбол и идеи. Решение принимал Ребров. Рауль – хороший тренер, но только для тренировок. Он не смог бы быть главным тренером", – поделился Ленс в интервью Sportarena.

Напомним, Джермейн выступал в составе Динамо с 2013 по 2015 годы. За 78 матчей за киевлян Ленс отметился 16 голами и 19 ассистами.

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