Колишній вінгер Динамо Джермейн Ленс розповів, як йому працювалось під керівництвом Сергія Реброва.

"Динамо з ним двічі стало чемпіоном. Що тут говорити? Я досі з ним на зв’язку, бажаю йому лише найкращого. Ребров – дуже гарна людина та хороший тренер.

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Рауль не ухвалював рішень, але мав гарний погляд на футбол та ідеї. Рішення ухвалював Ребров. Рауль – хороший тренер, але тільки для тренувань. Він не зміг би бути головним тренером", – поділився Ленс в інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, Джермейн виступав у складі Динамо з 2013 по 2015 роки. За 78 матчів за киян Ленс відзначився 16 голами та 19 асистами.

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