toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ШАХТЕР - АЛЕКСАНДРИЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Лено получил ужасную травму и наехал на своего обидчика – голкипер Арсенала покинул поле на носилках

00:53 - Читати українською
Лено получил ужасную травму и наехал на своего обидчика – голкипер Арсенала покинул поле на носилках
Лено получил тяжелую травму / Getty images

Голкипер лондонского Арсенала Бернд Лено получил серьезную травму в матче 30-го тура АПЛ против Брайтона (1:2).

75’ Льюис Данк
90+5’ Нил Мопей
 
Николя Пепе 68’
68’ Николя Пепе
75’ Льюис Данк
90+5’ Нил Мопей

Вратарь неудачно приземлился после столкновения с Нилом Мопеем, после чего схватился за колено. Немецкий футболист не смог продолжить игру и покинул поле на носилках. На 44-й минуте его заменил Эмилиано Мартинес.

Арсенал хочет избавиться от Озила

На фото заметно, что нога Лено в момент приземления находится в неестественном положении. Похоже, голкипер убежден, что вина за его повреждения полностью лежит на игроке Брайтона. Бернд, пока его выносили с поля, высказал все недовольство непосредственно Мопею.

К слову, поединок завершился волевой победой Брайтона со счетом 2:1, а победный гол уже в компенсированное время забил именно Мопей.

Кристал Пэлас переиграл Борнмут, Брайтон вырвал победу над Арсеналом, Лестер сыграл вничью с Уотфордом: 30-й тур АПЛ

blog_ava
Шахтер – Александрия: онлайн-трансляция матча УПЛ, в котором "горняки" могут оформить досрочное чемпионство
20 июня
3122
Теги
Бернд Бернд Лено Арсенал Арсенал Англия Нил Нил Мопей Видеоновости Брайтон - Арсенал
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
8
мин
Сельта
15:00
Алавес
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук