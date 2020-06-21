Лено получил ужасную травму и наехал на своего обидчика – голкипер Арсенала покинул поле на носилках

Голкипер лондонского Арсенала Бернд Лено получил серьезную травму в матче 30-го тура АПЛ против Брайтона (1:2).

Вратарь неудачно приземлился после столкновения с Нилом Мопеем, после чего схватился за колено. Немецкий футболист не смог продолжить игру и покинул поле на носилках. На 44-й минуте его заменил Эмилиано Мартинес.

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На фото заметно, что нога Лено в момент приземления находится в неестественном положении. Похоже, голкипер убежден, что вина за его повреждения полностью лежит на игроке Брайтона. Бернд, пока его выносили с поля, высказал все недовольство непосредственно Мопею.

К слову, поединок завершился волевой победой Брайтона со счетом 2:1, а победный гол уже в компенсированное время забил именно Мопей.

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