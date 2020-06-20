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Арсенал хочет избавиться от Озила

15:04 - Читати українською
Арсенал хочет избавиться от Озила
Месут Озил / Фото ФК Арсенал

Похоже, полузащитник Арсенала Месут Озил проводит последний сезон в лондонском клубе.

Руководство Арсенала намерено продать Месут Озила во время летнего трансферного окна, сообщает ESPN.

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Лондонцев не устраивает баланс высокой зарплаты игрока и низкого уровня игры 31-летнего немца. Действующий контракт Месута с "канонирами" рассчитан до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Озил провел 18 матчей, в которых отметился голом и двумя ассистами.

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Теги
Арсенал Арсенал Англия Трансферы Арсенала Месут Месут Озил
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