Полузащитник Мехелена Марьян Швед, права на которого принадлежат Селтику, поделился мыслями относительно своего перехода в шотландский гранд.

"Генк делал предложение лучше, чем Селтик. Но после консультации с агентами решили перейти в шотландский клуб. Оглядываясь назад, возможно, это был неправильный выбор. Если бы знал, что буду сейчас иметь, мог выбрать чемпионат Бельгии и перейти в Генк.

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Я не хочу говорить о Селтик. Я сейчас в Мехелене, мне здесь хорошо. Посмотрим, как все будет дальше", – поделился Швед в комментарии 67 Hail Hail.

К слову, Марьян провел 12 матчей в составе Мехелена в текущем сезоне, записав в свой актив 4 гола и 1 ассист.

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