Лех с Костевичем расписал ничью с Ягеллонией – Бутко остался в запасе, а одноклубник украинцев эпично промахнулся

Польский Лех удержал ничью в матче 24-го тура чемпионата Польши против Ягеллонии. Читайте отчет о матче на сайте "Футбол 24".
Чемпионат Польши 2019/20, 24-й тур
Ягеллония – Лех – 1:1
Голы: Тиру, 41 – Модер, 62
Ягеллония больше владела инициативой и била по воротам. Хозяева вышли вперед в конце первой половины, Тира отметился голом. Во второй половине Лех немного выровнял игру и сделал счет ничейным благодаря голу Модера.
Шахтер отдал Бутко в аренду Леху
Интересно, что Лех мог выйти вперед, однако нападающий с нескольких метров не попал в пустые ворота. Добавим, что Костевич вышел в стартовом составе и провел полный матч, тогда как "горняк" Бутко остался в запасе.
Таким образом, Лех набрал 38 очков и поднялся на 5 место, Ягеллония с 31 пунктом расположилась на 10 позиции.
Наші за кордоном. Феєрія Петряка, Худоб'як творить сенсацію, Гармаш проти Чакира