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Лех с Костевичем расписал ничью с Ягеллонией – Бутко остался в запасе, а одноклубник украинцев эпично промахнулся

28 февраля 23:58 4 Читати українською
Лех с Костевичем расписал ничью с Ягеллонией – Бутко остался в запасе, а одноклубник украинцев эпично промахнулся
Ягеллония – Лех – 1:1 / соцсети

Польский Лех удержал ничью в матче 24-го тура чемпионата Польши против Ягеллонии. Читайте отчет о матче на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Польши 2019/20, 24-й тур

Ягеллония – Лех – 1:1

Голы: Тиру, 41 – Модер, 62

Ягеллония больше владела инициативой и била по воротам. Хозяева вышли вперед в конце первой половины, Тира отметился голом. Во второй половине Лех немного выровнял игру и сделал счет ничейным благодаря голу Модера.

Шахтер отдал Бутко в аренду Леху

Интересно, что Лех мог выйти вперед, однако нападающий с нескольких метров не попал в пустые ворота. Добавим, что Костевич вышел в стартовом составе и провел полный матч, тогда как "горняк" Бутко остался в запасе.

Таким образом, Лех набрал 38 очков и поднялся на 5 место, Ягеллония с 31 пунктом расположилась на 10 позиции.

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