toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ СК ДНІПРО-1 - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Лех із Костевичем розписав нічию з Ягеллонією – Бутко залишився в запасі, а одноклубник українців епічно промахнувся

28 лютого 23:58 23 Читать на русском
Лех із Костевичем розписав нічию з Ягеллонією – Бутко залишився в запасі, а одноклубник українців епічно промахнувся
Ягеллонія – Лех – 1:1 / соцмережі

Польський Лех втримав нічию в матчі 24-го туру чемпіонату Польщі проти Ягеллонії. Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Польщі 2019/20, 24-й тур

Ягеллонія – Лех – 1:1

Голи: Тіру, 41 – Модер, 62

Ягеллонія більше володіла ініціативою та била по воротах. Господарі вийшли вперед наприкінці першої половини, Тіру відзначився голом. В другій половині Лех трохи вирівняв гру та зробив рахунок нічийним завдяки голу Модера.

Шахтар віддав Бутка в оренду Леху

Цікаво, що Лех міг вийти вперед, проте нападник з кількох метрів не влучив у порожні ворота. Додамо, що Костевич вийшов у стартовому складі та провів повний матч, тоді як "гірняк" Бутко залишився у запасі.

Таким чином, Лех набрав 38 очок та піднявся на 5 місце, Ягеллонія з 31 пунктом розташувалась на 10 позиції.

Наші за кордоном. Феєрія Петряка, Худоб'як творить сенсацію, Гармаш проти Чакира

blog_ava
Бенфіка – Шахтар: Каштру перевершив Фонсеку, жахіття для збірної України, чергове диво з купою голів і вихід в 1/8 ЛЄ
28 лютого
31769
Теги
Світ Богдан Бутко Богдан Бутко Володимир Костевич Володимир Костевич Лех Лех Українці за кордоном
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
11
хв
Львів
14:00
Олександрія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук