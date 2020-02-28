Лех із Костевичем розписав нічию з Ягеллонією – Бутко залишився в запасі, а одноклубник українців епічно промахнувся

Польський Лех втримав нічию в матчі 24-го туру чемпіонату Польщі проти Ягеллонії. Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Польщі 2019/20, 24-й тур

Ягеллонія – Лех – 1:1

Голи: Тіру, 41 – Модер, 62

Ягеллонія більше володіла ініціативою та била по воротах. Господарі вийшли вперед наприкінці першої половини, Тіру відзначився голом. В другій половині Лех трохи вирівняв гру та зробив рахунок нічийним завдяки голу Модера.

Шахтар віддав Бутка в оренду Леху

Цікаво, що Лех міг вийти вперед, проте нападник з кількох метрів не влучив у порожні ворота. Додамо, що Костевич вийшов у стартовому складі та провів повний матч, тоді як "гірняк" Бутко залишився у запасі.

Таким чином, Лех набрав 38 очок та піднявся на 5 місце, Ягеллонія з 31 пунктом розташувалась на 10 позиції.

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