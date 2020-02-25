Наші за кордоном. Феєрія Петряка, Худоб'як творить сенсацію, Гармаш проти Чакира

"Футбол 24" розповідає, як проявили себе українські легіонери у європейських першостях за попередній тиждень.

Клубний європейський футбол лише починає своє пробудження після зимової сплячки. Значна частина чемпіонатів стартувала раніше, проте на вихідних футбол повернувся у ще кілька країн. А отже, наші легіонери мають чудову нагоду проявити себе.

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Минулого тижня це вдалося зробити Артему Кравцю, який забив у Туреччині, Ігорю Худоб'яку, який відзначив 35-й день народження забитим голом на Кіпрі, а також Івану Петряку, який оформив хет-трик в Угорщині.

Далеко не найкращі матчі провели Артем Довбик та Руслан Бабенко – їхні виходи на заміну в Данії та Польщі відповідно припали на втрачені перемогами їхніх команд. Крім того, сенсаційної поразки зазнав Ференцварош Сергія Реброва.

Англія

Все складно в наших збірників на Туманному Альбіоні: Олександр Зінченко та Андрій Ярмоленко на тижні не грали за свої Манчестер Сіті та Вест Хем відповідно.

Іспанія

Роман Зозуля відіграв 81 хвилину, а його Альбасете виграв вперше у 2020 році, перервавши вражаючу серію без перемог (9 матчів). Команда українця здолала Нумансію 2:1, але Зозуля участі в гольових атаках не брав.

У неділю відбулося українське протистояння Луго – Ов'єдо (1:0), переможцем з якого вийшла команда Василя Кравця. Натомість Андрій Лунін провів не зовсім вдалий матч. Після 29-го туру Сегунди обидві команди перебувають у зоні вильоту.

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Німеччина

Борис Тащи традиційно вийшов на заміну. Санкт-Паулі сенсаційно переміг на виїзді Гамбург (2:0), а українець відіграв завершальні дві хвилини.

Італія

У неділю Аталанта Руслана Маліновського мала приймати Сассуоло, однак через епідемію коронавірусу кілька матчів Серії А скасували. Зокрема, і поєдинок в Бергамо.

Лечче Євгена Шахова зіграв у Римі проти Роми і поступився без шансів – 0:4. Українець вийшов одразу після перерви, коли його команда програвала з різницею у два м'ячі.

Бельгія

На тижні Гент з Романом Безусом та Ігорем Пластуном у стартовому складі поступився Ромі в Лізі Європи (0:1).

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У неділю один з лідерів чемпіонату Бельгії не залишив шансів Сент-Трюйдену (4:1). Усі 90 хвилин за Гент відіграв Пластун, а Безус провів поєдинок на лаві запасних. Безпосередньої вини Пластуна у пропущеному голі немає, проте українець замість того, щоб догравати епізод до кінця, сигналізував арбітру про офсайд.

Класний матч провів Едуард Соболь. Українець багато працював на атаку, добре взаємодіяв із партнерами та взяв участь у єдиному гольовому випаді на першій хвилині – це взяття воріт вирішило долю зустрічі Брюгге – Шарлеруа (1:0). Наприкінці поєдинку Едуард припустився неприємної помилки в обороні, та все минулося.

Євген Макаренко відіграв 90 хвилин, а Андрій Бацула просидів на лаві запасних. Кортрейк українців програв Генку (0:1).

Данія

Артем Довбик дуже невдало вийшов на заміну в матчі проти Норшелланна. На 65-й хвилині Сеннерюск вигравав 1:0, а наш нападник вступив у гру і відразу встав у стінку під час штрафного удару. На жаль, м'яч зрикошетив від голови Довбика і дезорієнтував воротаря. А наприкінці зустрічі Норшелланн забив ще раз і переміг.

Юрій Яковенко пропускав матч Есб'єрга через хворобу. Його команда програла 0:2 Люнгбю.

Фінляндія

Сейняйокі Дениса Олійника жахливо стартував у сезоні. Формат Кубка Фінляндії передбачає поділ учасників на групи з шістьма командами. У п'яти поєдинках 202 року команда українця програла чотири рази та ще одного разу зіграла внічию. У суботу Олійник відіграв 65 хвилин проти Ільвеса і пішов з поля за рахунку 0:2. До завершення зустрічі Сейняйокі пропустив ще раз.

Португалія

Валерій Бондаренко з лави запасних спостерігав за тим, як його Віторія Гімараєш перемогла Авеш (2:0).

Шотландія

Селтік традиційно без Мар'яна Шведа в заявці вдома здолав Кілмарнок (3:1).

Греція

Дмитро Чигринський на тижні не грав через травму.

Кіпр

Артур Рудько відстояв на "нуль" у поєдинку з АПОЕЛ, а його Пафос сенсаційно переміг 2:0. Українець не мав дуже багато роботи, проте у кількох епізодах зіграв надійно.

Ще більша сенсація трапилася у протистоянні Анортосіса Євгена Селіна та Етнікоса Ігоря Худоб'яка. Лідер чемпіонату (тільки вдумайтеся!) програв на виїзді аутсайдеру з рахунком 0:5. Худоб'як, який у четвер відсвяткував 35-й день народження, розпочав розгром Анортосіса, реалізувавши пенальті.

Селін провів весь матч за Анортосіс, а на 70-й хвилині у складі Етнікоса вийшов Ілля Марковський. В одному з епізодів гол престижу міг забивати Селін, проте з близької відстані українець влучив у руки Мартіну Богатінову. Що стосується Марковського, то він класно увійшов у гру і віддав передгольовий пас в останній результативній атаці.

Чехія

Ахмед Алібеков вийшов у стартовому складі Слована і допоміг своїй команді перемогти Богеміанс (3:1). Гравець молодіжної збірної України участі в гольових атаках не брав і був замінений на 68-й хвилині.

Максим Таловєров спостерігав з лави запасних за грою його Динамо (Чеське Будейовіце), яке перемогло Злін 3:2.

Туреччина

Артем Кравець відзначився забитим голом за Кайсеріспор!

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Кравець забив гол у роздягальню – на той момент його команда поступалася Коньяспору 0:2. Наприкінці зустрічі Кайсеріспору таки вдалося врятуватися – 2:2.

Денис Гармаш вийшов у старті Різеспора на битву з лідером, Істанбул Башакшехіром. Українець відіграв 72 хвилини та пішов з поля за рахунку 1:1. В компенсований час фаворит вирвав перемогу – 2:1. Ще до перерви Гармаш опинився в центрі резонансного епізоду, коли впав у штрафному майданчику суперника. Пенальті? Авторитетний рефері Джюнейт Чакир вважав інакше.

Щоправда, незабаром Чакир призначив суперечливий пенальті вже у ворота Різеспора. Як не намагався Гармаш апелювати – безрезультатно. З лави запасних за усім цим спостерігали Микола Морозюк та Андрій Борячук.

Євген Селезньов відіграв весь матч за Бурсаспор, який на виїзді програв Ерзурумспору (1:2). Як наслідок, команда українця втратила шанс здійнятися на другу сходинку другого дивізіону.

Північна Македонія

Євген Новак відіграв усі 90 хвилин у двобої з Борецом і допоміг своєму Вардару перемогти 1:0. Команда українця й надалі лідирує в чемпіонаті.

Сербія

Євген Павлов був єдиним українцем, який зіграв на вихідних у сербській лізі. Українець провів на полі 86 хвилин у протистоянні Радніка з Мачвою (2:2), участі в гольових атаках не брав.

Польща

Володимир Костевич відіграв весь матч у битві Леха і Лехії (2:0). Познанська команда діяла дуже переконливо і могла забивати щонайменше 5 голів, однак обмежилася двома.

Руслан Бабенко вийшов на заміну на 64-й хвилині в матчі проти Арки, коли його Ракув перемагав 2:0. Після цього команда українця пропустила тричі та програла 2:3. Звинувачувати Руслана можна тільки у першому взятті воріт, коли він ненайкращим чином підстрахував партнера і "його" гравець відправив м'яч у сітку.

Угорщина

Великий поєдинок провів Іван Петряк! Українець відзначився розкішним хет-триком у ворота Залаегерсега і допоміг Фехервару тріумфувати 4:1. Три голи українець записав до активу всього за 12 хвилин.

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Ференцварош Сергія Реброва сенсаційно поступився на виїзді Мезокьовешду – 0:3. У стартовому складі чинного чемпіона традиційно вийшли Олександр Зубков та Ігор Харатін. Зате у запасі тріумфаторів знайшлося місце для чотирьох українців: воротаря Данила Рябенка, а також Михайла Месхі, Шандора Вайди та Андрія Нестерова. На полі з'явився лише останній – на 89-й хвилині.

Андрій Якимів зіграв 55 хвилин у протистоянні Капошвара та Уйпешта – команда українця програла 0:1 через гол, пропущений на старті зустрічі.

Поступився і Дебрецен Юрія Габовди – в дуелі з Пакшем (2:4) українець за 90 хвилин отримав жовту картку, а також настільки якісно виконав вкидання з ауту, що перетворив його на гольовий пас.

Зустріч Кішварди та Дьошдьора запам'яталася виходом у старті чотирьох українців: Антон Кравченко, Богдан Мельник та Роман Карасюк протистояли Сергію Шестакову. Команди сильнішого не виявили, а Мельник відзначився забитим голом.

Слід додати, що до 82-ї хвилини господарі вели в рахунку з різницею у два м'ячі.

Хорватія

Дмитро Льопа вийшов на заміну на 76-й хвилині важливого протистояння з Рієкою, яке Осієк програв 0:1. На 90+1 хвилині Льопа опинився у центрі уваги, коли після його скидки головою м'яч влучив у руку захиснику Рієки у штрафному майданчику. Рефері вирішив, що це не тягнуло на пенальті.

Словаччина

Нітра Анатолія Дем'яненка після нічийного результату в минулому турі поступилася Земпліну (0:1). На тижні український тренер відсвяткував свій день народження, однак футболісти, схоже, подарують наставнику лише краватку.

Данило Бескоровайний відіграв весь поєдинок проти Ружомберока (0:0). Українець отримав жовту картку, а на 61-й хвилині фантастичним чином вибив м'яч з порожніх воріт!

Болгарія

Геннадій Ганєв просидів на лаві запасних матч Бероє та Вітоші. Команда українця перемогла 2:1.

Грузія

Вперше в історії Суперкубок Грузії вдалося здобути Сабуртало. Команда, де виступає орендований у СК Дніпро-1 Олександр Бєляєв, перемогла тбіліське Динамо (1:0), за яке перший тайм відіграв Іван Трубочкін. Бєляєв весь матч провів на лаві запасних.

Азербайджан

У неділю могла відбутися дуель українських воротарів, проте Дмитро Безрук залишився сидіти на лаві запасних Сабаха. Натомість Олександр Рибка відіграв весь матч у складі Сабаїла і зберіг ворота на замку – 0:0. Команда Рибки більшу частину гри діяла у більшості і в нашого кіпера було обмаль роботи. Лише наприкінці першого тайму Олександрові довелося продемонструвати свою майстерність, коли він врятував ворота після виходу сам на сам з форвардом. А ще на 4-й компенсованій хвилині за Сабаїл зіграла стійка.