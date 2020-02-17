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Шахтер отдал Бутко в аренду Леху

17:35 10 Читати українською
Шахтер отдал Бутко в аренду Леху
Богдан Бутко (в центре) / Сайт Леха

Защитник Шахтера и сборной Украины Богдан Бутко продолжит карьеру в чемпионате Польши.

Правый защитник будет выступать за Лех на правах аренды до конца текущего сезона, информирует официальный сайт "горняков".

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Бутко мог присоединиться к польскому гранду ранее, однако помешала травма. Клубы договорились о повторном медосмотре, который оказался успешным. Пока неизвестно, будет ли у Леха опция полноценного выкупа 29-летнего игрока.

Всего Бутко провел за Шахтер 64 матча, правда, этот сезон стал для него неудачным – ни минуты в официальных играх. Правый защитник был вынужден искать новую команду, чтобы сохранить шансы на попадание в заявку сборной Украины на Евро-2020.

Напомним, в составе Леха уже есть один украинец. Экс-защитник Карпат Владимир Костевич выступает за "железнодорожников" с 2017 года.

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