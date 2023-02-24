В четверг состоялись ответные матчи в третьем по силе еврокубке. Читайте отчет о них на "Футбол 24".

Лига конференций, ответный матч за выход в 1/8 финала

Базель – Трабзонспор – 2:0 (первый матч – 0:1)

Голы: Амдуни, 13, Зекири, 77

Нереализованный пенальти: Бакасетас, 27 (Трабзонспор)

Лех – Буде-Глимт – 1:0 (первый матч – 1:0)

Гол: Исхак, 63

Фиорентина – Брага – 3:2 (первый матч – 4:0)

Голы: Мандрагора, 37, Сапонара, 58, Кабрал, 83 – Каштру, 17, Джало, 34

Гент – Карабах – 1:0 (основное и дополнительное время), 5:3 (по пенальти) (первый матч – 0:1)

Гол: Гифт, 74

Лига конференций: Лудогорец с Пластуном по пенальти вылетел от Андерлехта, Шериф с Ковалем взял реванш у Партизана

Базель на своем поле взял реванш у Трабзонспора. Амдуни уже на 13-й минуте вывел швейцарцев вперед. Бакасетас в середине тайма должен был сравнивать, но с пенальти пробил мимо ворот. После перерыва турки все-таки забили, но VAR усмотрел офсайд и гол отменили. В свою очередь Зекири за 15 минут до завершения матча удвоил преимущество Базеля, выведя его в следующий раунд соревнований.

Лех минимально одолел Буде-Глимт, повторив результат первого матча и завершив еврокубковую сказку норвежцев. Вингер Динамо Георгий Цитаишвили, выступающий за поляков на правах аренды, провел весь матч в запасе.

Фиорентина после разгрома в первом матче (4:0) позволила Браге забить два гола. Однако, еще в первом тайме "фиалки" один мяч отквитали, а после перерыва положили еще два, указав португальцам на их место в этом сезоне.

В еще одном матче Гент сошелся с Карабахом. Минимальное преимущество азербайджанцев в первом поединке оставляло неплохие шансы на успех бельгийцам. Хозяевам удалось в середине второго тайма забить спасительный гол и перевести игру в добавленное время. Команды дотянули до серии пенальти, где более точными оказался именно Гент.

СК Днепр-1 вылетел из Лиги конференций – АЕК продолжил украинское "проклятие Кипра"