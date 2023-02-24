У четвер відбулись матчі-відповіді у третьому за силою єврокубку. Читайте звіт про них на "Футбол 24".

Ліга конференцій, матч-відповідь за вихід в 1/8 фіналу

Базель – Трабзонспор – 2:0 (перший матч – 0:1)

Голи: Амдуні, 13, Зекірі, 77

Нереалізований пенальті: Бакасетас, 27 (Трабзонспор)

Лех – Буде-Глімт – 1:0 (перший матч – 1:0)

Гол: Ісхак, 63

Фіорентина – Брага – 3:2 (перший матч – 4:0)

Голи: Мандрагора, 37, Сапонара, 58, Кабрал, 83 – Каштру, 17, Джало, 34

Гент – Карабах – 1:0 (перший матч – 0:1)

Гол: Гіфт, 74

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Базель на своєму полі взяв реванш у Трабзонспора. Амдуні вже на 13-й хвилині вивів швейцарців вперед. Бакасетас в середині тайму мав зрівнювати, але з пенальті пробив повз ворота. По перерві турки таки забили, але VAR угледів офсайд і гол скасували. Натомість Зекірі за 15 хвилин до завершення матчу подвоїв перевагу Базеля, вивівши його до наступного раунду змагань.

Лех мінімально здолав Буде-Глімт, повторивши результат першого матчу і завершивши єврокубкову казку норвежців. Вінгер Динамо Георгій Цітаішвілі, який виступає за поляків на правах оренди, провів весь матч у запасі.

Фіорентина після розгрому у першому матчі (4:0) дозволила Бразі забити два голи. Однак, ще у першому таймі "фіалки" один м'яч відквитали, а по перерві поклали ще два, вказавши португальцям на їхнє місце у цьому сезоні.

У ще одному матчі Гент зійшовся з Карабахом. Мінімальна перевага азербайджанців у першому поэдинку залишала непогані шанси на успіх бельгійцям. Господарям вдалось в середині другого тайму забити рятівний гол і перевести гру у доданий час.

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