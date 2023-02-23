В четверг состоялись ответные матчи в третьем по силе еврокубке. Читайте отчет о них на "Футбол 24".

Лига конференций, ответный матч за выход в 1/8 финала

Партизан – Шериф – 1:3 (первый матч – 1:0)

Голы: Мениг, 14 – Бадоло, 21 (п.), Диоп, 45+1, 47

ЧФР Клуж – Лацио – 0:0 (первый матч – 0:1)

Удаление: Мухар, 77 (ЧФР Клуж, вторая желтая карточка)

Андерлехт – Лудогорец – 2:1 (основное и дополнительное время), 3:0 (по пенальти) (первый матч – 0:1)

Голы: Руссо, 13 (аг.), Версхарен, 68 – Тьягу, 71

Удаление: Пётровски, 97 ( Лудогорець, вторая желтая карточка)

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Шериф в гостях взял реванш у Партизана за минимальное поражение дома. Сербы вышли вперед уже в начале матча, создав себе комфортное преимущество. Однако, в середине первого тайма Саничанин сыграл рукой в собственной штрафной и Бадоло с пенальти счет сравнял. В добавленное к первой сорокапятиминутке время Диоп вывел молдаван вперед, а сразу после перерыва оформил дубль. Украинский голкипер Шерифа провел на поле весь матч и пробился вместе со своей командой в 1/8 финала турнира.

Лацио разошелся миром с ЧФР Клуж. Римляне приехали в Румынию с преимуществом лишь в один мяч, однако сумели удержать свои ворота в неприкосновенности. За 15 минут до завершения поединка Мухар заработал вторую желтую и оставил Клуж в меньшинстве. Лацио на классе довел игру до логического завершения и прошел в следующий этап соревнований.

В еще одном матче Андерлехт принимал Лудогорец Игоря Пластуна. Хозяевам надо было отыгрываться, и уже на 13-й минуте они, благодаря автоголу, вышли вперед. В середине второго тайма бельгийцы забили второй раз и, казалось, поверили в свою победу. Другого мнения был Тьягу, который за три минуты сократил отставание, переведя поединок в овертайм. Дополнительные таймы результата не дали, а в серии послематчевых пенальти точнее был Андерлехт – Лудогорец не реализовал три из трех своих попыток.

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