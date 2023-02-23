Поражение на Кипре не оставляло команде Александра Кучера выбора. Нужно было ломать "проклятие АЕКа" и обыгрывать команду Хосе Луиса Ольтры, которая в текущем сезоне уже трижды обыграла СК Днепр-1 (сначала в квалификации Лиги Европы, а затем – в Лиге конференций), била Динамо в группе ЛЕ и отобрала очки у тех-таки киевлян. Словом, в евросезоне 2022/23 АЕК стал непреодолимым препятствием для украинских клубов.

Бороться за выход в следующий раунд СК Днепр-1 вынужден был без своего лидера. Артем Довбик, который является одним из лучших бомбардиров Лиги конференций (5 голов, больше лишь у Луки Йовича), травмировался и не попал даже в заявку. На острие атаки его заменил Алексей Гуцуляк. По сравнению с первым поединком на Кипре, только Довбик и не попал в старт на ответный матч. С первых минут вышел аргентинец Доминго Бланко.

Вылет СК Днепр-1 из еврокубков в видеообзоре матча против АЕК Ларнака

Подопечные Кучера начали активно. Уже на 3-й минуте из-за пределов штрафной пробил Пихаленок – без проблем для кипера. АЕК ответил выходом и очень неточным ударом Лопеша, который, правда, забрался в офсайд. Темп игры в дебюте поединка был достаточно высоким – игроки АЕКа активно шли в прессинг и высоко встречали оппонентов, не давая украинцам спокойно начинать атаки. Несмотря на это, днепряне создали еще один момент – после попытки Пихаленка мяч пролетел рядом со штангой.

После активного начала игра успокоилась. Дальний удар Густаву из-за пределов штрафной не составил проблем для Валефа, до этого фактически не вступавшего в игру. Днепр-1 больше владел мячом, однако вся острота в первые 25 минут сводилась к попыткам Пихаленка с дальней дистанции. Очень не хватало Довбика и его умения зацепиться за мяч.

Редкий случай, когда игрок СК Днепр-1 получил мяч в штрафной – удар Пеглоу заблокировали. С таким же успехом попробовал счастья и Бабенко, а добивание Хамаша было неточным. В последние минуты тайма моментов уже не было – как следствие, нули после 45 минут. СК Днепр-1 нужно было забивать.

На 51-й минуте СК Днепр-1 создал свой лучший момент. И снова дальний удар – Пеглоу пробил из-за пределов штрафной, мяч подскочил перед Пиричем и попал в штангу! Уже четвертая попытка Пихаленка из-за пределов штрафной, но очень неудачно. Несколько метров от ворот.

АЕК сбивал темп игры, не пренебрегая возможностями тянуть время. В контратаки команда Ольтры почти не ходила, а у своих ворот практически ничего не разрешала украинцам. Редкий шанс возник у Гуцуляка, который опередил защитника после подачи с фланга, но головой пробил мимо дальнего угла.

На 76-й минуте Гуцуляк упустил супермомент. Алексей выбежал один на один с кипером, пробросил мяч мимо него и... упал. Желтая за симуляцию. Катастрофически неудачно распорядился Гуцуляк своим лучшим шансом в поединке. Таких моментов у команды Александра Кучера больше не было. Отсутствие Артема Довбика, несомненно, повлияло.

0:0 – АЕК довольно спокойно удержал нужный для себя результат и уже в 6-м матче не проиграл украинской команде, продолжив так называемое "проклятие Кипра" для наших клубов. СК Днепр-1 добыл важный балл для Украины в таблице коэффициентов, но завершил дебютный для себя евросезон. Команда Кучера сосредоточится на борьбе за золото УПЛ, а АЕК 24 февраля получит соперника в 1/8 финала Лиги конференций.