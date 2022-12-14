– Кто был самой большой "какашкой" на футбольном поле (вопрос журналиста SportArena Сергея Пейчева)?

– (Худжамов) Это Брандао. Легко мог тебя ударить локтем, пока не видишь. Иногда он понимал, что судья свистнет фол, и тогда входил в тебя жестче, чтобы ты не смог продолжить матч. С ним были такие моменты. Если говорим о футбольных "подлецах", то это Брандао.

– (Кобин) Я бы отметил кого-нибудь из Динамо, там в зарубах было очень много таких игроков. Динамо и игроки тогдашнего Днепра. Вспоминаю наши большие стычки на Донбасс Арене, когда Днепр вел в счете. Они и время затягивали, и мячи выбивали. Всегда такое "вылезает", когда есть противостояние двух хороших команд.

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Учил ли Луческу нас симулировать? Я не знаю. Он не обращал внимания на конкретно эти моменты. Помню, мы играли с Динамо, и тогда у Кучера был момент с Вукоевичем, спровоцировал того на удаление (Кубок Украины, октябрь 2009-го – прим. Футбол 24). Для команды он сделал все супер.

То же со Срной, которого много критиковали. Дарио для Шахтера делал все возможное, приносил пользу правдами-неправдами. За это его не любили фанаты других клубов, но для своей команды он делал все хорошо. То же случалось с игроками Динамо, которые падали, симулировали. Просто фамилий не буду называть.

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