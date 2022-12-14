– Хто був найбільшою "какашкою" на футбольному полі (питання журналіста SportArena Сергія Пейчева)?

– (Худжамов) Це Брандау. Легко міг тебе ліктем вдарити, поки не бачиш. Часом він розумів, що суддя свисне фол, і тоді входив у тебе найбільш жорстко, щоб ти не зміг продовжити матч. З ним були такі моменти. Якщо говоримо про футбольних "падлюк", то це Брандау.

– (Кобін) Я б відзначив когось з Динамо, там в зарубах було дуже багато таких гравців. Динамо і гравці тодішнього Дніпра. Згадую наші великі сутички на Донбас Арені, коли Дніпро вів у рахунку. Вони і час затягували, і м'ячі вибивали. Завжди таке "вилазить", коли є протистояння двох хороших команд.

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Чи вчив Луческу нас симулювати? Я не знаю. Він не звертав увагу на конкретно ці моменти. Пам'ятаю, ми грали з Динамо, і тоді Кучер мав момент з Вукоєвічем, спровокував того на вилучення (Кубок України, жовтень 2009-го – прим. Футбол 24). Для команди він зробив усе супер.

Те саме зі Срною, якого багато критикували. Даріо для Шахтаря робив усе можливе, приносив користь правдами-неправдами. За це його не любили фанати інших клубів, але для своєї команди він усе робив добре. Те саме бувало з гравцями Динамо, які падали, симулювали. Просто прізвищ не буду називати.

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