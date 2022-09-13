"Момент дня – посмотрите с 39-й по 42-ю минуты первого тайма, когда Гармаш… Не знаю даже как: перекидывается, прыгает, падает, ложится от фола.

Динамо – Львов – 1:0 – видео гола и обзор первой победы киевлян в УПЛ – ужасная серия позади

Очень смешно, потому что коты до сих пор ржут. Так что "телетриумф" получает Гармаш", – отметил Леоненко на своем YouTube-канале.

К слову, Денис сыграл в 8 матчах за Динамо в текущем сезоне, однако не отличался результативными действиями.

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