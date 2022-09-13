"Коты до сих пор ржут": Леоненко высмеял Гармаша за симуляцию в матче против Львова
Скандально известный бывший эксперт телеканалов Футбол Виктор Леоненко остался разочарован поведением полузащитника Динамо Дениса Гармаша в матче 4 тура УПЛ против Львова.
"Момент дня – посмотрите с 39-й по 42-ю минуты первого тайма, когда Гармаш… Не знаю даже как: перекидывается, прыгает, падает, ложится от фола.
Динамо – Львов – 1:0 – видео гола и обзор первой победы киевлян в УПЛ – ужасная серия позади
Очень смешно, потому что коты до сих пор ржут. Так что "телетриумф" получает Гармаш", – отметил Леоненко на своем YouTube-канале.
К слову, Денис сыграл в 8 матчах за Динамо в текущем сезоне, однако не отличался результативными действиями.
Динамо обыграло Львов в матче УПЛ – старые герои поменялись местами и прервали историческую серию поражений киевлян