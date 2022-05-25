"Легионеры не вернутся": Максимов – о еврокубках и вариантах проведения следующего сезона УПЛ
Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов убежден, что следующий чемпионат Украины нужно проводить за границей.
"Никто не понимает, что будет дальше, какие шаги нужно делать. Все руководители и функционеры клубов желают скорейшего окончания войны, а потом уже можно будет говорить о футболе.
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Думаю, что контракты футболистов Ворсклы сейчас на паузе. Игроки самостоятельно поддерживают форму. Те, кто живут сейчас в Полтаве, делают это на базе клуба. С ними работают местные тренеры. Некоторых наших игроков мы отдали на три месяца в аренду в зарубежные клубы. Они остаются нашими футболистами, и мы на них рассчитываем. Их возвращение будет зависеть от ситуации в стране.
Я был в Полтаве и разговаривал с руководством клуба. Все надеется на лучшее. Мы вышли в еврокубки. Руководство будет стараться поддерживать команду, чтобы она подготовилась к выступлениям в Лиге конференций. Дальше будет видно.
Решение по следующему сезону будет приниматься не одним-двумя клубами. Это будет сделано коллегиально. Нам нужен чемпионат Украины, но дома будет играть тяжело. В таком случае, не вернутся легионеры. Думаю, играть нужно в Польше или Турции", – сказал Максимов в комментарии "Футбол NEWS".
Напомним, заседание руководителей украинских клубов и футбольных чиновников относительно судьбы будущего сезона запланировано на пятницу, 27 мая.
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