"Никто не понимает, что будет дальше, какие шаги нужно делать. Все руководители и функционеры клубов желают скорейшего окончания войны, а потом уже можно будет говорить о футболе.

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Думаю, что контракты футболистов Ворсклы сейчас на паузе. Игроки самостоятельно поддерживают форму. Те, кто живут сейчас в Полтаве, делают это на базе клуба. С ними работают местные тренеры. Некоторых наших игроков мы отдали на три месяца в аренду в зарубежные клубы. Они остаются нашими футболистами, и мы на них рассчитываем. Их возвращение будет зависеть от ситуации в стране.

Я был в Полтаве и разговаривал с руководством клуба. Все надеется на лучшее. Мы вышли в еврокубки. Руководство будет стараться поддерживать команду, чтобы она подготовилась к выступлениям в Лиге конференций. Дальше будет видно.

Решение по следующему сезону будет приниматься не одним-двумя клубами. Это будет сделано коллегиально. Нам нужен чемпионат Украины, но дома будет играть тяжело. В таком случае, не вернутся легионеры. Думаю, играть нужно в Польше или Турции", – сказал Максимов в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, заседание руководителей украинских клубов и футбольных чиновников относительно судьбы будущего сезона запланировано на пятницу, 27 мая.

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