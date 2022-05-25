Шевчук признался, готов ли Верес к старту нового сезона за границей
Спортивный директор ровенчан Вячеслав Шевчук убежден, что новый сезон УПЛ должен состояться в любом случае.
"Очень важно продолжать играть в футбол. Важно играть в столь тяжелое время.
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Мы из-за военного положения не можем этого делать в Украине, но нужно тогда найти вариант в Польше, Словакии или Турции. Футболисты принесут больше пользы, когда будут играть.
Верес? Клуб продолжает существование. Если примут решение играть сезон вне Украины, то Верес готов участвовать", – сказал Шевчук в комментарии "Футбол NEWS".
Напомним, заседание руководителей украинских клубов и футбольных чиновников относительно судьбы будущего сезона запланировано на пятницу, 27 мая.
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