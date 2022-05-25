"Очень важно продолжать играть в футбол. Важно играть в столь тяжелое время.

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Мы из-за военного положения не можем этого делать в Украине, но нужно тогда найти вариант в Польше, Словакии или Турции. Футболисты принесут больше пользы, когда будут играть.

Верес? Клуб продолжает существование. Если примут решение играть сезон вне Украины, то Верес готов участвовать", – сказал Шевчук в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, заседание руководителей украинских клубов и футбольных чиновников относительно судьбы будущего сезона запланировано на пятницу, 27 мая.

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