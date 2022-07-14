"Я сделал это тату, когда вернулся из Украины в Бразилию, это фраза из Библии: "Не бойся и не отчаивайся, потому что Господь, твой Бог, с тобой, куда бы ты ни пошел".

Легионер Зари объяснил, почему решил остаться в Украине

Еще я набил флаг Украины, чтобы продемонстрировать, что меня беспокоит эта тема, и я хочу, чтобы этот ужас скорее кончился. Цифры – это даты, когда началась война и когда я смог уехать из Украины", – цитирует Кристиана пресс-служба Зари.

Напомним, Фагундес стал единственным легионером Зари, отважившимся вернуться в луганский клуб. Его контракт с "мужиками" действует до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

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