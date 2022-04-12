Нападающий Ягеллонии Марк Гуаль, права на которого принадлежат СК Днепр-1, продолжает демонстрировать незаурядную результативность в польском первенстве.

Чемпионат Польщи 2021/22, 28-й тур

Радомяк – Ягеллония – 2:2

Голы: Абрамович, 44, Ангельски, 60 – Кариока, 62, Гуаль, 67

Поединок не слишком удачно складывался для Ягеллонии. Абрамович в конце первой половины открыл счет во встрече, а Ангельски по перерыву удвоил преимущество.

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Кариока мгновенно сократил отставание, а Гуаль эффектно спас ничью для Ягеллонии. Испанец получил мяч за пределами штрафной и пробил. Сфера от перекладины вылетела в поле, а судья не сразу засчитал взятие ворот.

Это второй матч Гуаля в составе Ягеллонии – нападающий СК Днепр-1 идет с идеальным соотношением гол за игру.

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