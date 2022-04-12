Нападник Ягеллонії Марк Гуаль, права на якого належать СК Дніпро-1, продовжує демонструвати неабияку результативність в польській першості.

Чемпіонат Польщі 2021/22, 28-й тур

Радомяк – Ягеллонія – 2:2

Голи: Абрамович, 44, Ангєльскі, 60 – Каріока, 62, Гуаль, 67

Поєдинок не надто вдало складався для Ягеллонії. Абрамович наприкінці першої половини відкрив рахунок у зустрічі, а Ангєльскі по перерві подвоїв перевагу.

Гол у дебютному матчі і присвята Україні – легіонер СК Дніпро-1 передав привіт з Польщі

Каріока миттєво скоротив відставання, а Гуаль ефектно врятував нічию для Ягеллонії. Іспанець отримав м'яч за межами штрафного та пробив. Сфера від поперечки вилетіла в поле, а суддя не одразу зарахував взяття воріт.

Додамо, що це другий матч Гуаля у складі Ягеллонії – нападник СК Дніпра-1 йде з ідеальним співвідношенням гол за гру.

"Тесть вибрався із Маріуполя – я не наважився запитати, що він там пережив": екс-зірка УПЛ шукає клуб у Франції