Бразилец снова приостановил действие контракта с "горняками", поэтому сумел подписать соглашение с Флуминенсе, где он будет выступать на правах аренды до лета 2024 года, сообщает Globo. Бумаги уже подписаны, официальное объявление состоится сегодня.

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Следует заметить, что именно в этом клубе Марлон начинал карьеру. Успел сыграть почти полсотни матчей и перешел в Барселону. Сейчас он возвращается в команду, где выступают такие звезды, как Марсело и Фелипе Мело.

К слову, прошлый сезон Марлон провел в итальянской Монце, которую не убедил выкупить контракт. В Шахтер его приглашал Роберто Де Дзерби. Бразилец должен был стать фундаментальным игроком в системе итальянца, но демонстрировал очень посредственную игру.

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