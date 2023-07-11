"Я очень часто слежу за Шахтером. По сути – это мой первый серьезный профессиональный клуб в карьере. Поэтому я очень люблю Шахтер и смотрю их матчи.

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У меня осталось еще немного до завершения контракта с "горняками". Из-за этой ситуации я уже не смогу играть в Шахтере. Но я болею за них и очень хочу, чтобы команда развивалась.

Какой матч в Шахтере запомнился больше всего? С Реалом, когда мы победили на выезде 3:2. Также с загребским Динамо на выезде, когда сыграли 3:3. Я тогда забил пенальти на последних секундах. Это было важно для команды.

Еще не определился с будущим клубом. Мы очень внимательно следим, но пока не спешим принимать решение. Есть много заинтересованных команд, но сейчас все решает мой агент. Я люблю Украину. Сейчас я в отпуске и, несмотря на войну, приехал сюда (жена Тете – украинка, – прим.). Верим в победу и в то, что все будет хорошо", – сказал Тете в комментарии FootballHub.

Напомним, зимой 2019 года Шахтер заплатил Гремио за Тете 15 миллионов евро. Его контракт с "горняками" истекает в декабре 2023 года. В прошлом сезоне бразилец выступал за два клуба на правах аренды: первую часть кампании он провел в составе Лиона (19 матчей, 6 голов и 5 ассистов), а в январе перешел в Лестер, где сыграл 14 поединков, забив один мяч. В услугах бразильца заинтересован шотландский Селтик и турецкий Бешикташ.

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