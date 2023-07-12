Бразилець знову призупинив дію контракту з "гірниками", тому зумів підписати угоду з Флуміненсе, де він буде виступати на правах оренди до літа 2024 року, повідомляє Globo. Папери вже підписані, офіційне оголошення відбудеться сьогодні.

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Варто зауважити, що саме в цьому клубі Марлон починав кар'єру. Встиг зіграти майже пів сотні матчів і перейшов до Барселони. Зараз він повертається в команду, де виступають такі зірки, як Марсело та Феліпе Мело.

До слова, минулий сезон Марлон провів у італійській Монці, яку не переконав викупити свій контракт. У Шахтар його запрошував Роберто Де Дзербі. Бразилець мав стати фундаментальним гравцем у системі італійця, але демонстрував дуже посередню гру.

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