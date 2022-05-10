Захисник Сьйона Маркос Робсон Сіпріано, який орендований у Шахтаря, незабаром може піти на підвищення.

Швейцарці мають намір активувати опцію викупу Сіпріано (близько 1,5 млн євро) у "гірників" й планують заробити на ньому, стверджує AS, який називає футболіста одним із найвидатніших бразильців за межами п'яти топових ліг Європи.

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Сьйон хоче залишити 23-річного бразильця ще хоча б на рік, але якщо за нього запропонують 6 млн євро, готовий попрощатись і влітку. Око на Маркоса поклали Брентфорд, Штутгарт, Герта й Андерлехт, які можуть розпочати боротьбу.

Зауважимо, Сіпріано за цей сезон встиг стати одним із лідерів швейцарського колективу, награвши 31 матч і віддавши 2 результативні передачі. Його контракт із Шахтарем розрахований до кінця наступного сезону.

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