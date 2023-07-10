Легионер Шахтера присоединился к команде на сборах
10 июля 09:30 - Читати українською
Защитник Шахтера Георгий Гочолейшвили завершил свой отпуск после Евро-2023.
Гочолейшвили тоже присоединился к Шахтеру на сборах в Нидерландах, сообщает Telegram-канал "горняков".
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Правый защитник отсутствовал из-за участия на Евро-2023 в составе Грузии – его команда завершила выступления на стадии 1/4 финала, проиграв Израилю в серии пенальти.
К слову, Гочолейшвили в прошлом сезоне сыграл за Шахтер в 13 матчах, в которых записал в свой актив 1 гол.
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