Гочолейшвили тоже присоединился к Шахтеру на сборах в Нидерландах, сообщает Telegram-канал "горняков".

Шахтер получил мощное усиление на сборах

Правый защитник отсутствовал из-за участия на Евро-2023 в составе Грузии – его команда завершила выступления на стадии 1/4 финала, проиграв Израилю в серии пенальти.

К слову, Гочолейшвили в прошлом сезоне сыграл за Шахтер в 13 матчах, в которых записал в свой актив 1 гол.

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